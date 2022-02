LIVE Salto con gli sci, LH Olimpiadi 2022 in DIRETTA: parte la seconda serie! Kobayashi-Lindvik per l’oro! (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:14 In difficoltà Pius Paschke che si piazza dietro a Peier, penultimo. 13:13 Nuovo leader. Ottimo Salto per il finlandese Antti Aalto che porta il suo totale a 257.2 punti 13:13 Si ferma in quarta piazza il polacco Dawid Kubacki. 13:12 Si confermano le difficoltà di Killian Peier. Lo svizzero batte solo Aigro, quinta piazza provvisoria. 13:11 La leggenda Simon Amman si piazza al terzo posto, appena 6 decimi dietro al giapponese. 13:10 Pawel Wasek va in testa con 254,3 punti. 13:09 Non fa lo stesso l’estone Artti Aigro, che si ferma a 118 metri, punteggio totale di 239,3. 13:08 Il primo a saltare è il fratello di Ryoyu, Junshiro Kobayashi che porta il suo totale a 252 punti con un ottimo secondo Salto. 13:06 SI parte CON LA ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:14 In difficoltà Pius Paschke che si piazza dietro a Peier, penultimo. 13:13 Nuovo leader. Ottimoper il finlandese Antti Aalto che porta il suo totale a 257.2 punti 13:13 Si ferma in quarta piazza il polacco Dawid Kubacki. 13:12 Si confermano le difficoltà di Killian Peier. Lo svizzero batte solo Aigro, quinta piazza provvisoria. 13:11 La leggenda Simon Amman si piazza al terzo posto, appena 6 decimi dietro al giapponese. 13:10 Pawel Wasek va in testa con 254,3 punti. 13:09 Non fa lo stesso l’estone Artti Aigro, che si ferma a 118 metri, punteggio totale di 239,3. 13:08 Il primo a saltare è il fratello di Ryoyu, Junshiroche porta il suo totale a 252 punti con un ottimo secondo. 13:06 SICON LA ...

