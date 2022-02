LIVE – Pechino 2022, staffetta femminile sci di fondo: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 12 febbraio 2022) La DIRETTA testuale della staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Appuntamento alle ore 8.30 italiane sull’anello di Zhangjiakou con la staffetta azzurra: Anna Comarella sarà seguita in seconda da Caterina Ganz, Martina Di Centa e Lucia Scardoni. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Latestuale delladi sci dialle Olimpiadi invernali di. Appuntamento alle ore 8.30 italiane sull’anello di Zhangjiakou con laazzurra: Anna Comarella sarà seguita in seconda da Caterina Ganz, Martina Di Centa e Lucia Scardoni. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO AGGIORNA LASportFace.

Advertising

infoitsport : LIVE Olimpiadi Pechino 2022, risultati 12 febbraio in DIRETTA: l'Italia punta su Moioli e Visintin, il curling deve… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Il sabato inizia con le Olimpiadi: pronti per il Day 8??? ???? Scopri il programma completo: - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 12 febbraio in DIRETTA: l’Italia punta su Moioli e Visintin il curling deve i… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Il sabato inizia con le Olimpiadi: pronti per il Day 8??? ???? Scopri il programma completo: - AndreaBettega1 : RT @Eurosport_IT: Il sabato inizia con le Olimpiadi: pronti per il Day 8??? ???? Scopri il programma completo: -