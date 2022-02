La copertura è saltata | i dossier a Ranucci glieli scrive Milani

(Di sabato 12 febbraio 2022) In merito alla vicenda diin mano a Sigfrido, tengo a precisare che la delazione, se fatta con: garbo, misura e decoro, è una pratica non solo gradita ma incentivata dalle autorità. Come delatore (volontario) a questo punto dichiaro: ho consegnato al dott. Sigfridoil 5 ottobre 2019, presso il bar Magenta di Milano, n. centoventiriguardanti sia manager pubblici che privati, sia colleghi cabarettisti. In uno di questi ci sono interessanti novità su l'oro di Dongo. Tiro infatti in ballo l'attuale direttore artistico dello Zelig Giancarlo Bozzo, che ha avuto il ruolo di custode dell'oro (sottratto alla Banca d'Italia nelle note convulse vicende belliche). I circa 25 mila chili di metallo gli vennero consegnati dal duo artistico comunista Gino e Michele (Luigi Vignali e Michele Mozzati). ...

In merito alla vicenda di dossier in mano a Sigfrido Ranucci, tengo a precisare che la delazione, se fatta con: garbo, misura e decoro, è una pratica non solo gradita ma incentivata dalle autorità.