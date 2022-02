Inter: Lautaro Martinez ceduto, le cifre dell’accordo (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News L'Inter avrebbe trovato l'accordo col Manchester City per il trasferimento di Lautaro Martinez.? Le proroghe di contratto dell'argentino negli ultimi mesi sembrano aver solo aumentato le possibilità di un titolare. Perché un grande giocatore europeo è retrocesso, e ora l'Inter non lo considera incedibile, la clausola da 111 milioni di euro dell'argentino è stata annullata e l'offerta dell'Inter è addirittura inferiore al giocatore. Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, l'Inter è pronta a cedere Lautaro Martinez al Manchester City. Come hanno rivelato alcune fonti italiane e britanniche, il club è pronto a fare sacrifici in estate per continuare a dare energia e crescita al progetto nerazzurro. Vendendo alcuni grandi nomi, dovremo ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News L'avrebbe trovato l'accordo col Manchester City per il trasferimento di.? Le proroghe di contratto dell'argentino negli ultimi mesi sembrano aver solo aumentato le possibilità di un titolare. Perché un grande giocatore europeo è retrocesso, e ora l'non lo considera incedibile, la clausola da 111 milioni di euro dell'argentino è stata annullata e l'offerta dell'è addirittura inferiore al giocatore. Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, l'è pronta a cedereal Manchester City. Come hanno rivelato alcune fonti italiane e britanniche, il club è pronto a fare sacrifici in estate per continuare a dare energia e crescita al progetto nerazzurro. Vendendo alcuni grandi nomi, dovremo ...

