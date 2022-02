Insider | Saviano incontra il crimine in prima serata su Rai3

(Di sabato 12 febbraio 2022) RobertoRobertofaccia a faccia con le organizzazioni criminali. Lo scrittore campano porta in tv la sua attività di racconto dei fenomeni mafiosi, come già peraltro aveva fatto su Discovery. A partire da oggi – 12 febbraio – il saggista condurrà insu”, un percorso in quattro appuntamenti in cui guiderà gli spettatori nel mondo oscuro delitaliano e straniero. La trasmissione Rai avrà al centro alcune interviste esclusive a persone che, per motivi diversi, hanno vissute dall’interno le organizzazioni mafiose: pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati sono infatti. Già a partire dal 2017aveva raccontato i protagonisti delin tv con Kings of Crime, in onda ...

Advertising

robertosaviano : #Insider è un viaggio che mi ha portato a contatto con il mondo che da sempre racconto e combatto. Insider è chi è… - zazoomblog : GUIDA TV 12 FEBBRAIO 2022: UN SABATO TRA TALI E QUALI C’É POSTA PER TE E INSIDER CON SAVIANO - #GUIDA #FEBBRAIO #2… - bubinoblog : GUIDA TV 12 FEBBRAIO 2022: UN SABATO TRA TALI E QUALI, C'É POSTA PER TE E INSIDER CON SAVIANO - stefanocarbon12 : RT @robertosaviano: #Insider è un viaggio che mi ha portato a contatto con il mondo che da sempre racconto e combatto. Insider è chi è stat… - infoitcultura : Saviano: «Con “Insider” i miei faccia a faccia con la mafie» -

Ultime Notizie dalla rete : Insider Saviano

- Faccia a faccia con il crimine: al via stasera il nuovo programma condotto da RobertoE' tutto pronto per il debutto di, la nuova trasmissione condotta da Roberto, che andrà in onda oggi, sabato 12 febbraio 2022, in prima serata su Rai3. Trattasi di un programma ...... Tali e quali (talent show), in onda alle 21.25 su Rai 1 FBI e FBI: International (serie tv), in onda dalle 21.05 su Rai 2- Faccia a faccia con il crimine , con Roberto, in onda ...“Pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati: un viaggio nel mondo della criminalità organizzata con Roberto Saviano. Quattro incontri «con quelli che vengono definiti insider ...“Insider è nato da un confronto con Rai 3 che volevano realizzare in tv quello che andavo facendo nel giornalismo, ovvero entrare fisicamente nel mondo che racconto facendolo non solo con le parole – ...