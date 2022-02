Il messaggio della Farnesina ai 30.000 italiani in Ucraina (Di sabato 12 febbraio 2022) ... ministro degli Esteri, nei giorni scorsi, e ribadita dall'ambasciatore Ettore Sequi , segretario generale della Farnesina, in un'intervista al Quotidiano Nazionale : deterrenza di pari passo con il ... Leggi su formiche (Di sabato 12 febbraio 2022) ... ministro degli Esteri, nei giorni scorsi, e ribadita dall'ambasciatore Ettore Sequi , segretario generale, in un'intervista al Quotidiano Nazionale : deterrenza di pari passo con il ...

Advertising

ItaliaViva : ??Il messaggio della Ministra @elenabonetti alle ragazze del Liceo di Castrolibero che hanno avuto il coraggio di d… - AurelianoStingi : Oggi è la giornata mondiale contro il cancro, io e @FPFabrizioPhD vogliamo parlarvi della terapia CAR-T cells e la… - RaiRadio2 : «La Carrà è una dea italiana. Ha portato il messaggio di godere delle cose belle della vita.» #Tananai e… - nicealias : Dite che la % così alta di divorzi (specie in occidente) è un messaggio 'subliminale' delle /donne/ per dirci che d… - infasti_rita : RT @thatsalelevine: stanotte il mio ragazzo mi ha lasciata per messaggio dicendomi che è innamorato della sua migliore amica come sospettav… -