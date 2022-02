Gazzetta: Skriniar pronto a scambiare la maglia con Osimhen dopo l’infortunio di 3 mesi fa (Di sabato 12 febbraio 2022) Prima di Napoli-Inter ci sarà l’incontro Skriniar-Osimhen. I due non si sono più visti di persona da Inter-Napoli di tre mesi fa, quando Osimhen uscì da San Siro con il volto quasi distrutto dopo l’impatto terribile con l’interista. Skriniar gli ha rivolto diversi messaggi via social, adesso i due si ritroveranno di fronte. La Gazzetta dello Sport scrive che ci sarà uno scambio di magliette. “L’abbraccio iniziale, lungamente atteso, è in scaletta già prima di entrare in campo al “Maradona”: Milan Skriniar andrà a cercare Victor Osimhem direttamente negli spogliatoi aspettando di scambiarsi la maglia alla fine. L’interista attende da tempo l’azzurro mascherato per dirgli finalmente due paroline dal vivo e non solo attraverso uno ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) Prima di Napoli-Inter ci sarà l’incontro. I due non si sono più visti di persona da Inter-Napoli di trefa, quandouscì da San Siro con il volto quasi distruttol’impatto terribile con l’interista.gli ha rivolto diversi messaggi via social, adesso i due si ritroveranno di fronte. Ladello Sport scrive che ci sarà uno scambio di magliette. “L’abbraccio iniziale, lungamente atteso, è in scaletta già prima di entrare in campo al “Maradona”: Milanandrà a cercare Victor Osimhem direttamente negli spogliatoi aspettando di scambiarsi laalla fine. L’interista attende da tempo l’azzurro mascherato per dirgli finalmente due paroline dal vivo e non solo attraverso uno ...

