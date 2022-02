Farris | “Partita in salita ma l’Inter ha reagito da grande squadra”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Laè stata inper noi perché il rigore ci ha messo sotto, in uno stadio animato dalentusiasmo del pubblico. La nostra bravura è stata, oltre che nel trovare il pareggio, nella ricerca della vittoria. Alla fine abbiamo un pizzico di rammarico, alla luce dellaprestazione, soprattutto nel secondo tempo“. Massimiliano, che ha sostituito sulla panchina dello squalificato Simone Inzaghi, così a DAZN ha letto l’1-1 in casa del Napoli. “L’episodio iniziale del rigore poteva aver indirizzato la, ma poichéè unaha saputo recuperarla”. Un risultato che mantiene i nerazzurri in testa alla classifica, al temine di ...

... è una grande squadra, ma abbiamo ripreso lae abbiamo cercato di vincerla". Lo ha dichiarato l'allenatore in seconda dell'Inter Massimilianoai microfoni di DAZN al termine del match ...Nel primo tempo sbaglia qualche lettura elo richiama a gran voce, ma dà comunque sempre la ... Si fa ammonire per proteste, era diffidato, salterà lacontro il Sassuolo. Calhanoglu 6: ...Massimiliano Farris, allenatore in seconda dell’Inter, commenta il pareggio contro il Napoli (Simone Inzaghi è squalificato): "Siamo molto soddisfatti, perchè la gara si era messa male. Loro sono ...La partita era in salita, dopo il rigore siamo andati sotto e il Napoli è una squadra forte. Ma volevamo vincerla» le parole di Massimiliano Farris, vice di Inzaghi, stasera squalificato «Abbiamo ...