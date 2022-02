(Di sabato 12 febbraio 2022) La percentuale di contagi è stabile e si registra un andamento in decrescita del tasso di ospedalizzazione: lo evidenzia ilesteso dell’Istituto superiore di sanità per quanto riguarda la popolazione d’età scolare 0-19. Daal 9 febbraio sono stati riportati al sistema di sorveglianza integrata 2.528.024tra gli under 19, di cui 13.632 ospedalizzati, 323 ricoverati in terapia intensiva e 44 deceduti. E’ stabile nelle ultime tre settimane la percentuale dinella popolazione d’età scolare 0-19(ora al 31% contro il 32% della settimana precedente). Nell’ultima settimana il 19% deiin età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5, il 45% nella fascia d’età 5-11 ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, Iss: mortalità senza vaccino è 23 volte più alta di chi ha terza dose - AurelianoStingi : Oggi #AIFA ha pubblicato il suo report annuale sulla sicurezza dei vaccini #Covid_19. Le buone notizie sono che i v… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Covid19, Iss: mortalità senza vaccino è 23 volte più alta di chi ha terza dose - fattoquotidiano : Covid, il report Iss: tra 0-19 anni casi stabili e ricoveri in calo, 44 morti da inizio pandemia - occhio_notizie : Covid, sono 24 i casi attualmente positivi a Bagnoli Irpino. A renderlo noto è l'amministrazione comunale nel consu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid report

I dati Iss sui casi 0 - 19 anni Secondo l'ultimosettimanale dell' Istituto superiore di sanità , la percentuale dei casisegnalati nella popolazione di età scolare è stabile nelle ......51%) di bambini tra i 5 e gli 11 anni che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino anti -e che non risultano guariti dalla malattia negli ultimi 180 giorni. In base alsettimanale del ...Sono i dati che emergono dal consueto bollettino epidemiologico, redatto dal Dipartimento Promozione della Salute sulla base dei 32414 tamponi giornalieri processati Covid in Puglia, altri 4882 casi e ...È quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità ... A Roma un bambino di dieci anni ricoverato per Covid all’ospedale Bambin Gesù è morto a causa probabilmente anche di altre ...