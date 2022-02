Centrale dello spaccio in Città Vecchia. Arrestato tarantino (Di sabato 12 febbraio 2022) Intensa l’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti nella Città di Taranto; i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Taranto, coadiuvati dai militari della Stazione Carabinieri di Taranto San Cataldo hanno tratto in arresto un 33enne di Taranto, sorpreso all’interno di un immobile di edilizia popolare in Città Vecchia abusivamente occupato ed adibito a vera e propria Centrale di spaccio al minuto. A seguito di perquisizione venivano infatti, rinvenuti e sottoposti a sequestro 36,5 grammi di eroina, 9,8 grammi di cocaina, 36 grammi di hashish, un flacone di metadone, nonché la somma contante di 1.075,00 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita.Durante tali operazioni venivano altresì identificati quattro ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 12 febbraio 2022) Intensa l’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti nelladi Taranto; i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Taranto, coadiuvati dai militari della Stazione Carabinieri di Taranto San Cataldo hanno tratto in arresto un 33enne di Taranto, sorpreso all’interno di un immobile di edilizia popolare inabusivamente occupato ed adibito a vera e propriadial minuto. A seguito di perquisizione venivano infatti, rinvenuti e sottoposti a sequestro 36,5 grammi di eroina, 9,8 grammi di cocaina, 36 grammi di hashish, un flacone di metadone, nonché la somma contante di 1.075,00 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita.Durante tali operazioni venivano altresì identificati quattro ...

