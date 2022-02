Boninsegna: 'Napoli-Inter? Ecco i due giocatori decisivi...' (Di sabato 12 febbraio 2022) Roberto Boninsegna parla a Tuttosport di Napoli-Inter: "Una gara che è diventata ancor più difficile per l’Inter dopo... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) Robertoparla a Tuttosport di: "Una gara che è diventata ancor più difficile per l’dopo...

Advertising

iscorers : Boninsegna: 'Napoli-Inter? Ecco i due giocatori decisivi…' - Ftbnews24 : ?? #Napoli-Inter, il monito di Boninsegna: “Non sarà semplice per Inzaghi” #Napoli #VeneziaNapoli #SerieA #UEL… - cn1926it : #Boninsegna: “Match complicato per l’#Inter. Uomini decisivi? #Insigne e #Lautaro” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Boninsegna: 'Per il Napoli è il momento migliore per affrontare l'Inter' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Boninsegna: 'Per il Napoli è il momento migliore per affrontare l'Inter' -