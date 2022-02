Berlinale 2022 | Argento riparte dalla ferocia dei ragazzi

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il regista a Berlino col nuovo film "Occhiali neri": "Non so se il male è cambiato, ma la pandemia ha peggiorato i rapporti fra le persone" di ANDREA MARTINI

Il regista a Berlino col nuovo film "Occhiali neri": "Non so se il male è cambiato, ma la pandemia ha peggiorato i rapporti fra le persone" di ANDREA MARTINI

A volte tornano non solo gli incubi ma anche i loro creatori: a parlare è infatti Dario Argento maestro indiscusso di un genere che al Panorama della Berlinale ha presentato ieri 'Occhiali neri'