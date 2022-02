Battute sessiste, è scontro De Luca-Franceschini. Il ministro: chieda scusa. Il governatore: sei un ipocrita (Di sabato 12 febbraio 2022) Scintille tra Vincenzo De Luca e il ministro della Cultura Dario Franceschini. Che non ha gradito l’ultimo fuor d’opera del governatore campano. Che per contestare il no di Roma al piano case e paesaggio della Regione ha rivolto battutine sessiste al capo dell’ufficio legislativo del ministero della Cultura. Ironizzando sul cognome della dirigente, Annalisa Cipollone. Scintille tra De Luca e Franceschini «L’avvocato Annalisa Cipollone, capo ufficio legislativo del ministero della Cultura, è una professionista di straordinaria competenza giuridica. Della cui collaborazione io sono particolarmente orgoglioso”, così Franceschini accendendo i riflettori sulle parole usate dal governatore della Campania. “Il presidente De ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 febbraio 2022) Scintille tra Vincenzo Dee ildella Cultura Dario. Che non ha gradito l’ultimo fuor d’opera delcampano. Che per contestare il no di Roma al piano case e paesaggio della Regione ha rivolto battutineal capo dell’ufficio legislativo del ministero della Cultura. Ironizzando sul cognome della dirigente, Annalisa Cipollone. Scintille tra De«L’avvocato Annalisa Cipollone, capo ufficio legislativo del ministero della Cultura, è una professionista di straordinaria competenza giuridica. Della cui collaborazione io sono particolarmente orgoglioso”, cosìaccendendo i riflettori sulle parole usate daldella Campania. “Il presidente De ...

