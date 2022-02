Via le mascherine all’aperto, Salvini: “Non rinnovare lo stato di emergenza” (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – “Vaccinati oltre il 90%. Riapriamo, ridiamo fiducia, lavoro e speranza. Oggi stop obbligo mascherine all’aperto e il 31 marzo scade lo stato di emergenza: la mia posizione è che non si debba rinnovare”. E’ quanto ha dichiarato sui social il segretario della Lega, Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA – “Vaccinati oltre il 90%. Riapriamo, ridiamo fiducia, lavoro e speranza. Oggi stop obbligoe il 31 marzo scade lodi: la mia posizione è che non si debba”. E’ quanto ha dichiarato sui social il segretario della Lega, Matteo. L'articolo L'Opinionista.

petergomezblog : Covid, il mondo verso l’addio alle restrizioni: la Francia pronta a revocare il Green pass e New York elimina le ma… - NicolaPorro : ?? Il #governo annuncia il 'ritorno alla normalità'. Ma il diavolo sta nei dettagli. E ci sta nascondendo un inganno… - Agenzia_Ansa : Via le mascherine ad aprile? 'Non è detto, dipende dai dati'. 'Tutto dipenderà dall'andamento del quadro epidemiolo… - Lopinionista : Via le mascherine all'aperto, Salvini: 'Non rinnovare lo stato di emergenza' - G__G46 : RT @stefyorlando: Da oggi via le mascherine all’aperto ma se avete la faccia da culo lasciatevele che è meglio! Buongiorno ?? -