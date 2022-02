Via la mascherina all’aperto, ecco quando toccherà al Green pass (Di venerdì 11 febbraio 2022) . Tutte le ultime notizie. Oggi, venerdì 11 febbraio, è il gran giorno in cui non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Un obbligo che era stato introdotto nell’autunno del 2021, all’inizio della seconda ondata di contagi, la peggiore finora, e che è stato poi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 11 febbraio 2022) . Tutte le ultime notizie. Oggi, venerdì 11 febbraio, è il gran giorno in cui non è più obbligatorio indossare la. Un obbligo che era stato introdotto nell’autunno del 2021, all’inizio della seconda ondata di contagi, la peggiore finora, e che è stato poi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

manusp73 : Via le #mascherine all’aperto! Oggi indossiamo i nostri migliori sorrisi ?? Con prudenza e attenzione l’Italia ritor… - lasconcertata : @VogliaZebra_net Sì, oggi via la mascherina anche per i (mentalmente) fragili. - littleCarme : @matteosalvinimi Via greenpass subito!!!!!!!! #bastagreenpass la cosa della mascherina è soltanto una scemenza, vol… - corrini : Da oggi via la mascherina e scopriremo di avere vicini di casa bruttissimi. - michele95874392 : Via la #mascherina…lavatevi vi prego lavatevi!! -