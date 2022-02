Tuttosport - Verso Milan-Sampdoria: a destra ballottaggio Messias-Saelemaekers (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Il Milan si prepara ad affrontare la Sampdoria. I rossoneri sono reduci da una sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus e vogliono riscattarsi immediatamente. Domenica però il big match è contro i blucerchiati, una squadra ostica e in forma. Il tecnico Gennaro Gattuso non potrà contare sul difensore Leonardo Bonucci, squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Mattia Caldara, che verrà affiancato da Alessio Romagnoli in difesa. A centrocampo ballottaggio tra Lucas Biglia e Franck Kessie, con quest'ultimo che dovrebbe avere la meglio. In attacco Suso, Higuain e Piatek saranno i tre titolari.? Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe pensando a un ballottaggio tra Messias e Saelemaekers per la fascia ... Leggi su goalnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Ilsi prepara ad affrontare la. I rossoneri sono reduci da una sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus e vogliono riscattarsi immediatamente. Domenica però il big match è contro i blucerchiati, una squadra ostica e in forma. Il tecnico Gennaro Gattuso non potrà contare sul difensore Leonardo Bonucci, squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Mattia Caldara, che verrà affiancato da Alessio Romagnoli in difesa. A centrocampotra Lucas Biglia e Franck Kessie, con quest'ultimo che dovrebbe avere la meglio. In attacco Suso, Higuain e Piatek saranno i tre titolari.? Secondo quanto riportato da, ilstarebbe pensando a untraper la fascia ...

Advertising

sportli26181512 : Tuttosport - Verso Milan-Sampdoria: a destra ballottaggio Messias-Saelemaekers: In vista del match di domenica cont… - MilanNewsit : Tuttosport - Verso Milan-Sampdoria: a destra ballottaggio Messias-Saelemaekers - infoitinterno : Verso la normalità, Tuttosport: 'Stadi, per aprile obiettivo 100%' - ParmaLiveTweet : Verso la normalità, Tuttosport: 'Stadi, per aprile obiettivo 100%' - Riccard17045943 : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Verso Milan-Sampdoria: possibile ritorno da titolare di Tomori al fianco di Romagnoli -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Verso Juve, festa social. Vlahovic a Dybala: 'Anche oggi grande assist' ... semifinale raggiunta", è invece il messaggio di Mattia De Sciglio mentre Matthijs De Ligt fa i complimenti ai compagni: "Il duro lavoro è stato ripagato stasera: bravi tutti, in viaggio verso le ...

Inter, scoppia il caso interno - L'agente attacca: 'Siamo allibiti' ... che si allena sempre in modo ineccepibile - le sue parole riportate da 'Tuttosport' - All'Inter ... Calciomercato Inter, Radu verso l'addio: l'agente 'bacchetta' Handanovic e Inzaghi Simone Inzaghi ©...

Tuttosport - Verso Milan-Sampdoria: possibile ritorno da titolare di Tomori al fianco di Romagnoli Milan News Tuttosport - Verso Milan-Sampdoria: a destra ballottaggio Messias-Saelemaekers Lo riferisce stamattina Tuttosport che riporta anche che a completare il reparto alle spalle di Olivier Giroud ci saranno sicuramente Brahim Diaz in mezzo e Rafael Leao a sinistra.

Verso la normalità, Tuttosport: "Stadi, per aprile obiettivo 100%" L'allentamento potrebbe significare che il Green Pass tra marzo e aprile non verrà più richiesto nei ristoranti e negli spazi all'aperto, come gli stadi. Quando verranno allentate le restrizioni e ...

... semifinale raggiunta", è invece il messaggio di Mattia De Sciglio mentre Matthijs De Ligt fa i complimenti ai compagni: "Il duro lavoro è stato ripagato stasera: bravi tutti, in viaggiole ...... che si allena sempre in modo ineccepibile - le sue parole riportate da '' - All'Inter ... Calciomercato Inter, Radul'addio: l'agente 'bacchetta' Handanovic e Inzaghi Simone Inzaghi ©...Lo riferisce stamattina Tuttosport che riporta anche che a completare il reparto alle spalle di Olivier Giroud ci saranno sicuramente Brahim Diaz in mezzo e Rafael Leao a sinistra.L'allentamento potrebbe significare che il Green Pass tra marzo e aprile non verrà più richiesto nei ristoranti e negli spazi all'aperto, come gli stadi. Quando verranno allentate le restrizioni e ...