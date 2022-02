Trono Over, brutta disavventura per Pinuccia: “il mio cuore stava per scoppiare” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Negli ultimi giorni Pinucci, dama del Trono Over, si è lasciata andare ad una confessione su cosa le è successo di recente. La bellissima e simpatica signora Pinuccia è una dama del Trono Over entrata tra le fila del parterre femminile a partire da questa edizione di Uomini e Donne. Trono Over, Pinuccia-AltranotiziaFin da subito ha colpito e conquistato tutti per la sua energia, la sua vitalità, per la sua eleganza e per la sua forte personalità. Seppur con toni e modi garbati e delicati, dice sempre quello che pensa, anche nei riguardi di Alessandro, il cavaliere a cui fin dall’inizio si è legata e con cui ha intrapreso una conoscenza. Dal canto del cavaliere, ha sempre detto di provare grande affetto, amicizia, ma non le cosiddette ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Negli ultimi giorni Pinucci, dama del, si è lasciata andare ad una confessione su cosa le è successo di recente. La bellissima e simpatica signoraè una dama delentrata tra le fila del parterre femminile a partire da questa edizione di Uomini e Donne.-AltranotiziaFin da subito ha colpito e conquistato tutti per la sua energia, la sua vitalità, per la sua eleganza e per la sua forte personalità. Seppur con toni e modi garbati e delicati, dice sempre quello che pensa, anche nei riguardi di Alessandro, il cavaliere a cui fin dall’inizio si è legata e con cui ha intrapreso una conoscenza. Dal canto del cavaliere, ha sempre detto di provare grande affetto, amicizia, ma non le cosiddette ...

Advertising

machemefregaame : Quando pensiamo che il trono classico sia giunto al limite del ridicolo e noioso ecco che arriva il tronista di tur… - classicalball85 : Morta per Armando a cui è rimasto solo di cercare di intromettersi nel trono classico perchè il parterre dell'over… - la_queenzit : Matteo si annoia quando ci sono gli over ma dovrebbe vedere noi durante il suo trono #uominiedonne - Biancan12240730 : #uominiedonne. Ma che barba 'sti giovani! Ma non si può tornare solo al trono over? Ci fanno perdere un sacco di tempo con le loro cazzate - ParliamoDiNews : `Non respira`, Maria interrompe tutto al trono over: panico a Uomini e Donne - -