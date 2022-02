Stranieri in calo per il secondo anno: 167mila in meno. Ma sono sempre più disoccupati e guadagnano il 38% in meno della media (Di venerdì 11 febbraio 2022) Per il secondo anno consecutivo diminuisce il numero degli Stranieri presenti in Italia. sono sempre meno e sempre più poveri, anche a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus, come si legge nel XXVII Rapporto sulle migrazioni 2021, elaborato da Fondazione Ismu (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) e presentato oggi alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Ismu stima che al primo gennaio 2021 gli Stranieri presenti in Italia siano 5.756.000, 167mila in meno rispetto alla stessa data del 2020 (-2,8%), dato legato anche alla flessione degli ingressi e al costante flusso di acquisizioni di cittadinanza. Il numero degli irregolari, invece, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Per ilconsecutivo diminuisce il numero deglipresenti in Italia.più poveri, anche a causa delle conseguenzepandemia di coronavirus, come si legge nel XXVII Rapporto sulle migrazioni 2021, elaborato da Fondazione Ismu (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) e presentato oggi alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Ismu stima che al primo gennaio 2021 glipresenti in Italia siano 5.756.000,inrispetto alla stessa data del 2020 (-2,8%), dato legato anche alla flessione degli ingressi e al costante flusso di acquisizioni di cittadinanza. Il numero degli irregolari, invece, ...

Il calo dei presenti nel 2020 è per lo più dovuto agli stranieri regolari non residenti che scendono a 224mila unità (al 1° gennaio 2020 erano 366mila), mentre gli iscritti in anagrafe diminuiscono ...

