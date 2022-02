Sport in tv oggi, venerdì 11 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il palinsesto Sportivo di oggi, venerdì 11 febbraio. Di seguito vi proponiamo le informazioni utili per quanto riguarda la programmazione odierna dello Sport in tv, che ancora una volta propone un ricco menù fin dalla notte. C’è un nuovo appuntamento giornaliero, infatti, con le Olimpiadi di Pechino 2022 che dureranno fino al primo pomeriggio. Per il resto, c’è il tennis, in particolare con Musetti impegnato a Rotterdam, non mancano basket e gli altri Sport di squadra. Ecco di seguito la programmazione completa di oggi dello Sport visibile in televisione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il palinsestoivo di11. Di seguito vi proponiamo le informazioni utili per quanto riguarda lazione odierna delloin tv, che ancora una volta propone un ricco menù fin dalla notte. C’è un nuovo appuntamento giornaliero, infatti, con le Olimpiadi di Pechino 2022 che dureranno fino al primo pomeriggio. Per il resto, c’è il tennis, in particolare con Musetti impegnato a Rotterdam, non mancano basket e gli altridi squadra. Ecco di seguito lazione completa didellovisibile in televisione.Face.

