Short track, Pechino 2022: Arianna Fontana in Finale A dei 1000 metri! L’azzurra a caccia di una medaglia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Cartellino timbrato per Arianna Fontana nelle semifinali dei 1000 metri femminili dello Short track, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Sull’anello di ghiaccio del Capital Indoor Stadium la campionessa valtellinese ha dovuto fare i conti con una batteria non semplice che ha impegnato L’azzurra. In grande evidenza infatti l’americana Kristen Santos impostasi con il crono di 1:26.783 a precedere Fontana (1:26.811). Una heat particolarmente veloce che ha sorriso alla coreana Choi Minjeong, terza ma in Finale A (1:26.850). Nell’altra semiFinale grande prova di superiorità della primatista del mondo, Suzanne Schulting (1:28.108), vittoriosa davanti alla belga Hanne Desmet (1:28.166). La prestazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Cartellino timbrato pernelle semifinali deimetri femminili dello, gara valida per le Olimpiadi Invernali di(Cina). Sull’anello di ghiaccio del Capital Indoor Stadium la campionessa valtellinese ha dovuto fare i conti con una batteria non semplice che ha impegnato. In grande evidenza infatti l’americana Kristen Santos impostasi con il crono di 1:26.783 a precedere(1:26.811). Una heat particolarmente veloce che ha sorriso alla coreana Choi Minjeong, terza ma inA (1:26.850). Nell’altra semigrande prova di superiorità della primatista del mondo, Suzanne Schulting (1:28.108), vittoriosa davanti alla belga Hanne Desmet (1:28.166). La prestazione ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - ItaliaTeam_it : Quarti, semifinale e finale. Un percorso d’argento per la staffetta mista di short track #ItaliaTeam! ???? GRANDISS… - OA_Sport : #SHORTTRACK Arianna Fontana in Finale A dei 1000 metri: la valtellinese tenta il colpo per un'altra medaglia… - DennisMontisci : I giudici quando devono giudicare la Cina nello short track. Tra poco gli danno la medaglia d’ufficio. Scandaloso..… -