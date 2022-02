Sci alpino, Christof Innerhofer: “Dovevo lasciare spazio ai giovani? Non ci sono” (Di venerdì 11 febbraio 2022) È un Christof Innerhofer senza peli sulla lingua quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport, al termine di quelli che per lui sono stati Giochi Olimpici piuttosto deludenti. Il 37enne di Brunico ha voluto dire la sua sulla bufera che si è schiantata sul mondo dello Sci alpino maschile azzurro prima e durante queste Olimpiadi: “Io posso solo ringraziare il Coni, le Fiamme Gialle e la Federazione per essere andato a questi Giochi nonostante i pochi posti che avevamo. Io sicuramente non l’ho rubato a nessuno perché se si guarda il criterio di qualificazione comunque sono stato io il settimo atleta”. Il passaggio più rilevante del suo intervento è probabilmente la chiusura, quando gli viene chiesto se non fosse giusto lasciae spazio ai giovani: ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) È unsenza peli sulla lingua quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport, al termine di quelli che per luistati Giochi Olimpici piuttosto deludenti. Il 37enne di Brunico ha voluto dire la sua sulla bufera che si è schiantata sul mondo dello Scimaschile azzurro prima e durante queste Olimpiadi: “Io posso solo ringraziare il Coni, le Fiamme Gialle e la Federazione per essere andato a questi Giochi nonostante i pochi posti che avevamo. Io sicuramente non l’ho rubato a nessuno perché se si guarda il criterio di qualificazione comunquestato io il settimo atleta”. Il passaggio più rilevante del suo intervento è probabilmente la chiusura, quando gli viene chiesto se non fosse giusto lasciaeai: ...

