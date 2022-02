Rooney | Quando bevevo potevo uccidere

Advertising

RaiNews : @WayneRooney si è confessato durante una intervista alla Bbc e ha parlato del periodo più buio della sua vita, qua… - alessandrobena2 : Su Fifa a 10 anni quando compravo Rooney, Ronaldo e Liverani a smistare il gioco usciva meglio - LelaDipi : Mi piace quando Rooney sale in camera e si mette nell'angolo lontano del letto. Sa che la giornata è finita. Ha man… - anchoranova : Sally Rooney maledetta ma perché non metti le virgolette quando parlano i personaggi - LucaNasir_33 : @Gio_Dusi @DoctorM77 @kravotz @berthayoko Mi viene a mente quello che diceva Ferguson di Rooney quando era giovane,… -

Ultime Notizie dalla rete : Rooney Quando

L'ex bomber di United e Inghilterra a ruota libera su Amazon Prime: "Avevo bisogno di aiuto, ma dieci anni fa non era possibile chiederlo"Commenta per primo Wayneracconta tutto. Dall'infanzia violenta all'alcol fino alla paura di morire, l'ex attaccante ...sono rientrato negli spogliatoi dopo l'espulsione ho sfasciato un po'...Dall’alcol ai falli violenti in campo per riscattare un’infanzia burrascosa, passando per la paura di morire o addirittura di uccidere qualcuno: c’è tutta la parabola umana di Wayne Rooney, ex ...Infatti, ci sono le parole di Rooney che rivela i momenti di rabbia e i problemi di alcolismo anche quando giocava nel Manchester United. (Stop and Goal) "Quando ero sotto contratto con una squadra ...