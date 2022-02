Pechino 2022, Cio: “Gesto atleta ucraino è un appello generale per la pace” (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’ucraino dello skeleton Vladyslav Heraskevych non subirà ripercussioni per aver mostrato un piccolo cartello con la scritta ‘Nessuna guerra in Ucraina’ dopo la sua terza heat nella gara di oggi. La Carta Olimpica, infatti, afferma in parte che “nessun tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale è consentita in alcun sito, sede o altra area olimpica”. Ma il Comitato olimpico internazionale, in tarda serata, ha riferito di considerare il Gesto “un appello generale alla pace. Per il Cio la questione è chiusa”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’dello skeleton Vladyslav Heraskevych non subirà ripercussioni per aver mostrato un piccolo cartello con la scritta ‘Nessuna guerra in Ucraina’ dopo la sua terza heat nella gara di oggi. La Carta Olimpica, infatti, afferma in parte che “nessun tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale è consentita in alcun sito, sede o altra area olimpica”. Ma il Comitato olimpico internazionale, in tarda serata, ha riferito di considerare il“unalla. Per il Cio la questione è chiusa”. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - sportface2016 : #Beijing2022 , #Cio: 'Gesto atleta ucraino è un appello generale per la pace' - dovesciare : Pechino 2022 De Aliprandini c'è: 'Il piede è ok, pronto per il gigante' -