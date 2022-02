Pechino 2022 | caso Valieva | Tas registra i ricorsi di Cio e Wada

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Altro capitolo per ilKamila, pattinatrice di figuria di appena 15 anni, risultata positiva a “una sostanza vietata” durante un controllo antidoping in gara a San Pietroburgo il 25 dicembre scorso. La Divisione ad hoc del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna in sede olimpica, quindi presente a, hato ipresentati dal Comitato olimpico internazionale (Cio) e dall’Agenzia mondiale antidoping () avverso la decisione emessa dalla Commissione disciplinare dall’agenzia antidoping russa (Rusada) il 9 febbraioche revocò la sospensione provvisoria alla pattinatrice a seguito dell’individuazione della sostanza trimetazidina, consentendole così di partecipare ai Giochi Olimpici di. Le domande, come ...