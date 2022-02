Nuove Regole a Scuola, Fedeli: non Bisogna Discriminare i Bambini non Vaccinati (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’ex ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, non si ritrova d’accordo con le Nuove Regole per la sicurezza a Scuola. “La pandemia è un fatto inedito, nessuno se l’aspettava in questi termini. Problemi ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’ex ministra dell’Istruzione, Valeria, non si ritrova d’accordo con leper la sicurezza a. “La pandemia è un fatto inedito, nessuno se l’aspettava in questi termini. Problemi ...

Advertising

RegLombardia : Isolamento e quarantena: ecco le nuove regole se sei contatto stretto di un positivo al Covid-19. Scopri di più:… - crocerossa : ??Scuola, Super Green Pass, discoteche e utilizzo della mascherina. Aggiornate le regole per il contenimento del… - infoitsalute : L'agricoltura biologica in cammino. Si stanno elaborando nuove regole di produzione, ormai necessarie per un compar… - achiro_pita : #novità per il #Super #BONUS 110% da parte del #governo #Draghi. C’è attesa per il decreto di sblocco della cession… - SocialPNews : #novità per il #Super #BONUS 110% da parte del #governo #Draghi. C’è attesa per il decreto di sblocco della cession… -