MotoGP, Test Mandalika 2022: programma 12 febbraio, tv, orari, streaming (Di venerdì 11 febbraio 2022) Conclusa la prima giornata di lavoro in quel di Mandalika, la MotoGP prosegue nel suo lavoro in vista dell’esordio del campionato e si concentra sul day2 sul tracciato indonesiano. Domani, infatti, team e piloti toneranno in azione per la seconda sessione prima che i Test si concluderanno domenica. A quel punto tutta la concentrazione sarà puntata sull’esordio stagionale che, come tradizione, avverrà in quel di Losail con il Gran Premio del Qatar. I piloti saranno di nuovo protagonisti dalle ore 2.00 alle ore 10.00 italiane, per le seconde 8 ore intense di lavoro. Per quanto visto nella prima giornata di oggi Ducati e Honda sembrano le moto più pronte sulla pista di Mandalika, con Fabio Quartararo che ha mosso qualche passo in avanti. La copiosa pioggia di ieri ha ridotto la mole di lavoro del day1 per cui ci ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Conclusa la prima giornata di lavoro in quel di, laprosegue nel suo lavoro in vista dell’esordio del campionato e si concentra sul day2 sul tracciato indonesiano. Domani, infatti, team e piloti toneranno in azione per la seconda sessione prima che isi concluderanno domenica. A quel punto tutta la concentrazione sarà puntata sull’esordio stagionale che, come tradizione, avverrà in quel di Losail con il Gran Premio del Qatar. I piloti saranno di nuovo protagonisti dalle ore 2.00 alle ore 10.00 italiane, per le seconde 8 ore intense di lavoro. Per quanto visto nella prima giornata di oggi Ducati e Honda sembrano le moto più pronte sulla pista di, con Fabio Quartararo che ha mosso qualche passo in avanti. La copiosa pioggia di ieri ha ridotto la mole di lavoro del day1 per cui ci ...

Advertising

SkySportMotoGP : LCR Honda, Alex Marquez: test di cultura generale sull'Indonesia. VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Test con l'Audi fissato, ma potrei non esserci se nasce la bambina' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - gponedotcom : VIDEO Pecco è scivolato nelle prime battute della giornata a causa dell'asfalto sporco, come altri piloti, la sua m… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Vinales ed Aprilia dettano il ritmo - #MotoGP #Mandalika #DIRETTA:… - infoitsport : MotoGP, test Mandalika/1: test a rischio [VIDEO] -