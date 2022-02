Milano, incidente sul lavoro, un morto e un ferito grave (Di venerdì 11 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un operaio è morto sul colpo e un altro è in condizioni gravissimi dopo l’incidente sul lavoro verificatosi nel primo pomeriggio di oggi a Milano in viale Monza. E’ successo poco prima delle 14, in un cantiere al civico 2 di viale Monza. Secondo quanto riferito ai soccorritori, due operai si trovavano sul tetto di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 11 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un operaio èsul colpo e un altro è in condizioni gravissimi dopo l’sulverificatosi nel primo pomeriggio di oggi ain viale Monza. E’ successo poco prima delle 14, in un cantiere al civico 2 di viale Monza. Secondo quanto riai soccorritori, due operai si trovavano sul tetto di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

