Messico | muore un altro giornalista | è il quinto dall’inizio dell’anno

(Di venerdì 11 febbraio 2022)unin, si chiamava Heber Lopez Vazquez e la sua è la quinta mortedel 2022. Secondo l’agenzia Afp, cinque giornalisti sono morti all’interno del Paesedi quest’anno, e ce ne saranno ancora: ilè il primo paese al mondo per morti di reporter, rendendo la vita impossibile (letteralmente) a coloro che praticano questo mestiere. Questa tragica sorte è toccata anche a Heber Lopez Vazquez, responsabile del sito di informazione Noticias Web, nello Stato meridionale di Oaxaca. Si occupava di criminalità e polizia, e nonostante ciò che riportano i suoi colleghi, secondo i quali la morte dell’uomo è strettamente collegata al suo lavoro, egli non aveva mai denunciato alcuna minaccia da parte di nessuno. ...

Non c'è mai un colpevole per un giornalista che viene ammazzato in Messico. Mai. Sicari e mandanti restano sempre impuniti, ignoti. Li sequestrano di giorno per strada, di sera quando escono dalle redazioni. Muore un altro giornalista in Messico, si chiamava Heber Lopez Vazquez e la sua è la quinta morte dall'inizio del 2022. Secondo l'agenzia Afp, cinque giornalisti sono morti all'interno del Paese ... Negli ultimi trenta giorni uccisi altri 4 cronisti. Sono 147 quelli assassinati negli ultimi vent'anni. Più di quanti ne siano caduti in Vietnam (66), durante tutta la Seconda guerra mondiale (68) o ...