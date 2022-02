Luis Alberto: «Domani tre punti per la Champions. E su Mihajlovic…» (Di venerdì 11 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del centrocampista della Lazio Luis Alberto ha presentato il match tra Lazio e Bologna, in programma Domani alle ore 15 allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, riportate dal match program della società biancoceleste. PARTITA E SOGNO Champions – «Quella di Domani sarà una gara difficile, come dimostrato dalla sconfitta dell’andata. In palio ci sono tre punti fondamentali per provare ad avvicinare la zona Champions, visto lo scontro diretto tra Atalanta e Juventus». MIHAJLOVIC – «Purtroppo l’ho visto giocare davvero molto poco, ma posso dire che lui aveva un piede speciale e sicuramente migliore del mio. Ha un carattere forte, che gli ha permesso di sconfiggere la leucemia. I laziali hanno un bellissimo ricordo di lui e lui lo ha della sua ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del centrocampista della Lazioha presentato il match tra Lazio e Bologna, in programmaalle ore 15 allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, riportate dal match program della società biancoceleste. PARTITA E SOGNO– «Quella disarà una gara difficile, come dimostrato dalla sconfitta dell’andata. In palio ci sono trefondamentali per provare ad avvicinare la zona, visto lo scontro diretto tra Atalanta e Juventus». MIHAJLOVIC – «Purtroppo l’ho visto giocare davvero molto poco, ma posso dire che lui aveva un piede speciale e sicuramente migliore del mio. Ha un carattere forte, che gli ha permesso di sconfiggere la leucemia. I laziali hanno un bellissimo ricordo di lui e lui lo ha della sua ...

