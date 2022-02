LIVE Sci di fondo 15 km tc Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro per Niskanen! Dietro di lui Bolshunov e Klaebo (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 9.24 Iivo Niskanen pareggia sull’1-1 il conto personale con Alexander Bolshunov: il russo aveva avuto la meglio nella gara di skiathlon (i due per buona parte della gara erano praticamente a braccetto, poi Bolshunov è scappato via), questa volta con distanza minore Niskanen si è aggiudicato la medaglia d’oro, meritatissima per il ritmo e la continuità dimostrata in tutta la gara. 9.21 Paolo Ventura al momento è 34esimo, Maicol Rastelli 52esimo ma le posizioni potrebbero cambiare. 9.19 Mancano ancora 20 atleti, ma la top 10 non dovrebbe subire cambiamenti; purtroppo, non vi figura nessun italiano: De Fabiani, il migliore degli italiani, è diciottesimo, +33?4 dalla decima posizione dello svedese Poromaa; Salvadori è 22esimo, buona gara per lui. 9.17 Ecco i migliori cinque tempi al traguardo: 1 Iivo ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.24 Iivo Niskanen pareggia sull’1-1 il conto personale con Alexander: il russo aveva avuto la meglio nella gara di skiathlon (i due per buona parte della gara erano praticamente a braccetto, poiè scappato via), questa volta con distanza minore Niskanen si è aggiudicato la medaglia d’oro, meritatissima per il ritmo e la continuità dimostrata in tutta la gara. 9.21 Paolo Ventura al momento è 34esimo, Maicol Rastelli 52esimo ma le posizioni potrebbero cambiare. 9.19 Mancano ancora 20 atleti, ma la top 10 non dovrebbe subire cambiamenti; purtroppo, non vi figura nessun italiano: De Fabiani, il migliore degli italiani, è diciottesimo, +33?4 dalla decima posizione dello svedese Poromaa; Salvadori è 22esimo, buona gara per lui. 9.17 Ecco i migliori cinque tempi al traguardo: 1 Iivo ...

