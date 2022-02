LIVE Sci di fondo 15 km tc Olimpiadi 2022 in DIRETTA: comincia la gara! De Fabiani punta alla top 10 (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 8.02 Non è partito il ceco Jan Pechousek, rinuncia dell’ultimo minuto. 8.00 SI comincia! Partito Ben Ogden! 7.59 Ci siamo, la gara sta per iniziare. 7.58 A inaugurare la gara sarà lo statunitense Ben Ogden; il primo “big” a partire sarà il francese Richard Jouve. Il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo partirà con il 42, i connazionali Paal Golberg ed Erik Valnes con, rispettivamente, il 44 e il 58. Per finire, Iivo Niskanen con il 64 e Alexander Bolshunov con il 70. 7.55 Chissà che la sorpresa non possa arrivare proprio dagli azzurri; Francesco De Fabiani punta a un posto in top 10, alla sua portata per quanto fatto nella 15 km + 15 km. 7.52 A rappresentare l’Italia avremo (con annessi numeri di pettorale) Paolo Ventura (22), Giandomenico Salvadori (12), Francesco De ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.02 Non è partito il ceco Jan Pechousek, rinuncia dell’ultimo minuto. 8.00 SI! Partito Ben Ogden! 7.59 Ci siamo, la gara sta per iniziare. 7.58 A inaugurare la gara sarà lo statunitense Ben Ogden; il primo “big” a partire sarà il francese Richard Jouve. Il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo partirà con il 42, i connazionali Paal Golberg ed Erik Valnes con, rispettivamente, il 44 e il 58. Per finire, Iivo Niskanen con il 64 e Alexander Bolshunov con il 70. 7.55 Chissà che la sorpresa non possa arrivare proprio dagli azzurri; Francesco Dea un posto in top 10,sua portata per quanto fatto nella 15 km + 15 km. 7.52 A rappresentare l’Italia avremo (con annessi numeri di pettorale) Paolo Ventura (22), Giandomenico Salvadori (12), Francesco De ...

