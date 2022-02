Le ideologie da eliminare per ragionare sull’ambiente senza tabù

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Quando i temi seri entrano nell’abbattitore dell’opinionismo si edificano polarizzazioni che allontanano il discorso pubblico da ogni barlume di buonsenso. L’ultimo, solo in ordine di tempo, è la transizione energetica e ambientale. Il buonsenso e l’esperienza ci suggeriscono che fissare i traguardicostruire percorsi realistici per arrivarci vanifica ogni possibilità di raggiungerli e ci regala una bomba sociale che divarica definitivamente le diseguaglianze. La premessa? Sono personalmente d’accordo su tutti gli obiettivi fissati per scongiurare il disastro climatico. Ma proprio perché sono d’accordo mi interessa capire come ci si arriva davvero. Questo per me significa essere riformisti: avere una visione sugli approdi ma governare le derive e, per questo, costruire il percorso migliore affinché divenga un cammino collettivo e non un ulteriore dimostrazione di ...

