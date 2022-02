L'allarme di Draghi sul Superbonus edilizio: "Ci sono troppe frodi" (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - "Non è che l'edilizia senza il Superbonus non funziona. L'edilizia si è giovata del Superbonus" ma va avanti lo stesso, "altrimenti tutti i Paesi starebbero a zero". Questa la premessa del premier Mario Draghi sul tema del Superbonus e sulla possibilità che il provvedimento sulla cessione dei crediti venga cambiato dal governo. "Alcuni di quelli che più tuonano sul Superbonus sono quelli che hanno scritto questa legge senza" prevedere "sufficienti controlli". Se in Italia ci sono casi di frodi è perchè - osserva il presidente del Consiglio - "si è voluto costruire un sistema che prevede pochi controlli". "Il funzionamento del Superbonus ha rallentato per i sequestro deliberati dalla magistratura", sottolinea il presidente del ... Leggi su agi (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - "Non è che l'edilizia senza ilnon funziona. L'edilizia si è giovata del" ma va avanti lo stesso, "altrimenti tutti i Paesi starebbero a zero". Questa la premessa del premier Mariosul tema dele sulla possibilità che il provvedimento sulla cessione dei crediti venga cambiato dal governo. "Alcuni di quelli che più tuonano sulquelli che hanno scritto questa legge senza" prevedere "sufficienti controlli". Se in Italia cicasi diè perchè - osserva il presidente del Consiglio - "si è voluto costruire un sistema che prevede pochi controlli". "Il funzionamento delha rallentato per i sequestro deliberati dalla magistratura", sottolinea il presidente del ...

