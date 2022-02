Illimity lancia b-ilty, primo business store digitale per le pmi (Di venerdì 11 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Tutto digitale, tutto dal proprio ufficio, tutto a qualsiasi ora e giorno della settimana: Illimity presenta oggi b-ilty, il primo business store digitale di servizi finanziari e credito per le piccole e medie imprese – con fatturato orientativamente da 10 a 2 milioni di euro – con grande potenziale di crescita.“Illimity si è molto focalizzata dal momento della sua nascita nel credito alle PMI – afferma Corrado Passera, CEO e fondatore di Illimity -. In tre anni abbiamo creato una Banca di nuovo paradigma che chiude il 2021 con quasi 5 miliardi di attivo, circa 111 milioni di risultato operativo, 10% di ROE, con patrimonializzazione e qualità del credito ai vertici del settore. In questi tre anni ci siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Tutto, tutto dal proprio ufficio, tutto a qualsiasi ora e giorno della settimana:presenta oggi b-, ildi servizi finanziari e credito per le piccole e medie imprese – con fatturato orientativamente da 10 a 2 milioni di euro – con grande potenziale di crescita.“si è molto focalizzata dal momento della sua nascita nel credito alle PMI – afferma Corrado Passera, CEO e fondatore di-. In tre anni abbiamo creato una Banca di nuovo paradigma che chiude il 2021 con quasi 5 miliardi di attivo, circa 111 milioni di risultato operativo, 10% di ROE, con patrimonializzazione e qualità del credito ai vertici del settore. In questi tre anni ci siamo ...

