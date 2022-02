Il Museo del Sannio lancia un contest per San Valentino

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlArcheologico Nazionale delCaudino in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Montesarchio, celebra la ricorrenzando il“A Sandillo a EuropAssteas”. L’iniziativa offre la possibilità ai visitatori in coppia e non, di affidare a Europa, la principessa fenicia raffigurata sul famoso cratere del IV secolo a.C. realizzato dal ceramografo Assteas ed esposto nella mostra permanente Rosso Immaginario, un pensiero legato ad un sentimento universale come l’amore.Per partecipare albasta inviare il vostro messaggio con l’indicazione del nome e cognome su whatsapp al numero 327-2114420, a partire da oggi 11 fino alle ore 20 di domenica 13 febbraio. Tra i messaggi ricevuti ne saranno ...

RaiNews : 'Dario Fo e Franca Rame sono stati un punto di riferimento per il mondo della Cultura. Un esempio di impegno civile… - Coninews : Il doppio misto #ItaliaTeam entra nel Museo Olimpico del CIO. ?? Al termine di #Beijing2022 la scopa utilizzata dag… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Statua di Apollo, dal tempio di Portonaccio di Veio, fine del VI secolo a.C., terracott… - LaSilbe : RT @MUDIMilano: #MuDiMiToday | Questa sera, su Zoom, alle 18.30 vi porteremo alla scoperta del nuovo Museo Diocesano di Cremona. Guide d’ec… - MuseoMontefalco : RT @Umbriaecultura: Sorvolare il territorio della Strada del Sagrantino, in un viaggio virtuale, grazie all’utilizzo di postazioni dedicate… -

Ultime Notizie dalla rete : Museo del

NewTuscia

Avremo 15 cortometraggi e 2 film, che saranno proiettati tra ildella Preistoria e la sala cinema La Compagnia': così Matias Mesquita, direttoreKibaka Film Festival, ai microfoni di ...Durante il weekend si potranno visitare anche i sotterraneicastello ed il. Mentre per domenica 13 e 20 febbraio è prevista una visita guidata gratuitaborgo e si potrà anche accedere, ...Al Museo di Roma in Trastevere, oltre 100 immagini, provenienti dall’archivio Life di New York e divise in 11 gruppi tematici che, in una visione cronologica, rintracciano il filo del percorso ...Itinerari di memoria e bellezza” promossa dall’Associazione di cultura Classica, sede di Nardò. Giovedì 10 febbraio alle ore 18 presso il Museo del ...