Il giocatore della Premier esce allo scoperto | “Mi piacerebbe giocare con Messi”

In una recente intervista rilasciata ad ESPN, l'attaccante dell'Everton e della nazionale brasiliana, Richarlison, ha espresso alcune sue preferenze: "La migliore squadra del mondo è il Real Madrid. Ha Vinicius, che sta attraversando un ottimo momento, e un grande allenatore come Ancelotti. È una fortuna per il Real. Messi? È il miglior giocatore del mondo, è di un altro pianeta. Mi piacerebbe giocare al suo fianco. Quando abbiamo perso la finale di Copa America ho pianto molto, è stata una grande delusione ma ho pensato anche che Messi meritasse un titolo con la sua Nazionale".

Ultime Notizie dalla rete : giocatore della Calciomercato Inter, cessione Lautaro Martinez col nuovo allenatore Il giocatore argentino nelle ultime uscite sta faticando a trovare la via della rete con la maglia dell'Inter, ma le sue prestazioni in nerazzurro e anche quelle con la nazionale argentina hanno ...

Retroscena Tottenham, Conte aveva in pugno Luis Diaz. Il padre: 'Vi racconto cos'è successo' I Reds hanno superato la concorrenza del Tottenham che sembrava averlo in mano, il padre del giocatore ha raccontato il retroscena della trattativa: 'Gli Spurs hanno esitato troppo, il Liverpool si è ...

Salernitana, un altro giocatore negativizzato Corriere dello Sport E’ morto un grande sportivo del tennis pugliese, Raffaele Cirillo Giocatore mancino, Cirillo entrò a fare parte di in un gruppo ... era iniziato grazie all’amico Franco Costantino storico delegato della FIT in Puglia. Ha seguito gli Under 16, costruendo un ottimo ...

Monza: i convocati contro la Spal Al termine della rifinitura mattutina a Monzello, Mister Stroppa ha convocato 25 giocatori per Monza-Spal, gara della ventiduesima giornata di Serie BKT in programma sabato 12 febbraio alle 14 ...

