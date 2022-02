Giustizia, via libera alla riforma del Csm e dell’ordinamento giuridico: cosa cambia e tutte le novità (Di venerdì 11 febbraio 2022) È stata presentata in conferenza stampa la riforma della Giustizia approvata all’unanimità in Consiglio dei Ministri. Il testo è stato introdotto dalla ministra Cartabia e il Presidente del Consiglio Draghi, contiene diverse novità sul Csm, sulle candidature politiche e non solo. Secondo quanto discusso oggi in Cdm, sarà vietato esercitare contemporaneamente le funzioni giurisdizionali e incarichi elettivi. Sarà inoltre vietato ai magistrati di candidarsi nelle regioni in cui nei tre anni precedenti le elezioni abbiano esercitato il ruolo di giudice o pm. riforma Giustizia: come cambia il Csm Con la riforma approvata oggi in Cdm, i componenti elettivi del Consiglio superiore di magistratura torneranno ad essere trenta, 20 saranno scelti dai ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) È stata presentata in conferenza stampa ladellaapprovata all’unanimità in Consiglio dei Ministri. Il testo è stato introdotto dministra Cartabia e il Presidente del Consiglio Draghi, contiene diversesul Csm, sulle candidature politiche e non solo. Secondo quanto discusso oggi in Cdm, sarà vietato esercitare contemporaneamente le funzioni giurisdizionali e incarichi elettivi. Sarà inoltre vietato ai magistrati di candidarsi nelle regioni in cui nei tre anni precedenti le elezioni abbiano esercitato il ruolo di giudice o pm.: comeil Csm Con laapprovata oggi in Cdm, i componenti elettivi del Consiglio superiore di magistratura torneranno ad essere trenta, 20 saranno scelti dai ...

