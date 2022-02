Advertising

gualtierieurope : Una bella sorpresa incontrare in Campidoglio il Capitano Francesco @Totti e una star di Hollywood come… - Ilariap12996 : RT @IR0NLANG: tom holland e francesco totti. è proprio vero che ?il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. https:/… - CorriereCitta : Francesco Totti e Tom Holland insieme a Roma per girare uno spot pubblicitario - cercandocasae : RT @SkyTG24: Spiderman a Roma: Tom Holland incontra Francesco Totti e il sindaco Gualtieri. VIDEO - SkyTG24 : Spiderman a Roma: Tom Holland incontra Francesco Totti e il sindaco Gualtieri. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

Un campione d'incassi che incontra un campione di calcio. Continua l'avventura romana di Tom Holland che nelle scorse ore ha avuto un faccia a faccia con l'ex capitano della Roma ,, sul terrazzo dell'hotel Palazzo Manfredi . Dopo aver partecipato alla presentazione stampa del suo nuovo film Uncharted , incontrato Fabio Rovazzi ed essere stato paparazzato in giro ...Le due star prendono un caffè con vista sui Fori Imperiali Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Prima tappa della mattina, in Campidoglio. Il rendez vous è nientemeno che con l'ex capitano Francesco Totti, in un punto iconico come il belvedere Tarpeo. Motivo? Le riprese per uno spot ancora top ...Dopo aver partecipato alla presentazione stampa del suo nuovo film Uncharted, incontrato Fabio Rovazzi ed essere stato paparazzato in giro per le strade della Capitale guidando una Vespa, Tom Holland ...