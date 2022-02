Firenze | questore sospende licenza per 15 giorni a locale del centro storico

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Per mancato rispwetto norme anticovid e vendita alcolici oltre orario consentito L'articolo proviene daPost.

IldiMaurizio Auriemma ha sospeso per 15 giorni la licenza ad un pubblico esercizio del centro storico per la ripetuta violazione delle leggi nella vendita di alcolici e delle misure di ...L'ex pm di Siena, ora impegnato a, dove ha portato avanti le indagini sulla Fondazione Open ... Entrammo io, Natalini, Marini, gli uomini della volante, il viceBaiocchi e il ...FIRENZE -Il Questore della di Firenze, Maurizio Auriemma, ha sospeso la licenza per 15 giorni ad un pubblico esercizio del centro storico ai sensi dell’art. 100 del TULPS. Predisposto dalla Divisione ...Griglia Timeline Grafo ...