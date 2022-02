Ferrari: Adam Driver e Penelope Cruz nel biopic di Michael Mann (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si prepara al primo ciak di “Ferrari”, con un cast pluristellato tra Adam Driver, Penelope Cruz e Shailene Woodley, il regista di “Aviator” Michael Mann. Quando inizieranno le riprese di “Ferrari”? Le riprese del film dedicato al mito dell’auto Enzo Ferrari dovrebbero cominciare a maggio in Italia. Sinossi Si torna al 1957 e alla drammatica estate in cui, si legge nella sinossi del film, tutte le forze nella vita di Enzo Ferrari, incendiarie e imprevedibili come le auto da corsa che costruiva, entrarono in rotta di collisione. L’azienda automobilistica che Enzo aveva costruito dal niente dieci anni prima assieme alla moglie stava per finire in bancarotta. Il matrimonio Il matrimonio tempestoso tra i ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si prepara al primo ciak di “”, con un cast pluristellato trae Shailene Woodley, il regista di “Aviator”. Quando inizieranno le riprese di “”? Le riprese del film dedicato al mito dell’auto Enzodovrebbero cominciare a maggio in Italia. Sinossi Si torna al 1957 e alla drammatica estate in cui, si legge nella sinossi del film, tutte le forze nella vita di Enzo, incendiarie e imprevedibili come le auto da corsa che costruiva, entrarono in rotta di collisione. L’azienda automobilistica che Enzo aveva costruito dal niente dieci anni prima assieme alla moglie stava per finire in bancarotta. Il matrimonio Il matrimonio tempestoso tra i ...

