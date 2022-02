Dosso record italiano nei 60 donne | 7' 24 | eguagliata la Masullo Jacobs in finale con 6' 51

(Di venerdì 11 febbraio 2022) subito superalla Orlen Cup di Lodz (Polonia), tappa del World Indoor Tour di atletica leggera. Il campione olimpico dei 100 metri in batteria ha trionfato in 6'51 nei 60, lo stesso tempo ...

Ora la finale è alle ore 19.55, quando Marcell cercherà di battere il suopersonale (6'47) e avvicinarsi aleuropeo (6'42). A giudicare dalla prestazione offerta in batteria, i margini ...... Zaynabe Aurora Berton sui 60 metri, Elisa Di Lazzaro e Hassane Fofana tra gli ostacoli. 17. l'obiettivo è alzare ancora l'asticella per avvicinarsi aleuropeo sulla distanza di 6.42. ...Vola il campione olimpico, la sprinter azzurra con 7.19 eguaglia il primato italiano di Marisa Masullo del 1983 (in aggiornamento) Clamorosa prestazione di Zaynab Dosso alla Orlen Cup di Lodz. La ...La sprinter azzurra vince la batteria a 5 centesimi dal record italiano (in aggiornamento ... In gara anche Zane Weir e Leonardo Fabbri (peso), Zaynab Dosso e Aurora Berton (60), Elisa Di Lazzaro e ...