Deborah Compagnoni | la morte del fratello ha sconvolto tutta la famiglia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Lo scorso dicembreha vissuto la tragica scomparsa delJacopo; domani 12 febbraio 2022 l’ex sciatrice sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Una valanga ha portato via Jacopo masa bene che la montagna era la sua passione, questo in parte le rende possibile accettare la suama ci vorrà del tempo. E’ passato troppo poco tempo e per lasembra impossibile sia accaduto davvero. Aveva solo 40 anni, manca a tutti ma Jacopo manca soprattutto alla moglie, alle loro bambine. Unache ha ovviamentelaracconta del legame che Jacopo aveva con la madre, erano molto ...

L'ex campionessa di sci a cuore aperto con Silvia Toffanin sabato 12 febbraio a ...Rimane comunque la quarta atleta italiana a conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali per due edizioni consecutive della manifestazione dopo Alberto Tomba,e Armin Z&...Lo scorso dicembre Deborah Compagnoni ha vissuto la tragica scomparsa del fratello Jacopo; domani 12 febbraio 2022 l’ex sciatrice sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Una valanga ha portato via ...A Verissimo arriva Deborah Compagnoni. Ospite nella puntata di sabato 12 febbraio di Verissimo la ex sciatrice alpina italiana racconta per la prima volta in tv quello che è successo a suo fratello ...