Curling mania

Con le Olimpiadi di Pechino 2022 la è riesplosa grazie all'entusiasmo generato dalla medaglia d'oro conquistata dall'ampezzana Stefania Constantini e del trentino Amos Mosaner. Un traguardo davvero inimmaginabile anche per il precursore Claudio Amendola, regista del film «La mossa del pinguino» (2013) dove un'improbabile squadra maschile, capitanata da uno squattrinato Edoardo Leo, e composta da Ricky Memphis, Ennio Fantastichini e Antonello Fassari, provava a qualificarsi per i Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 cercando un riscatto sportivo da una vita di guai. Tornando con i piedi per terra, anzi sul ghiaccio, l'impresa dei nostri connazionali ha avuto dell'incredibile. Dopo aver sconfitto mostri sacri del Curling mondiale, come Svezia e Canada, la finale di doppio misto vinta dall'Italia sulla Norvegia ha incollato ben tre milioni di italiani alla tv all'ora ...

