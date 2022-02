?Covid in Campania, 6.592 casi e 29 morti: indice di contagio al 12,68%, calano i ricoveri (Di venerdì 11 febbraio 2022) Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 11 febbraio 2022) Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus incomplice l'ormai tradizionale frenata domenicale dei tamponi. Numeri alla mano,...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Campania la mascherina all'aperto resta obbligatoria #presidentedellaregione #covid #vincenzodeluca… - Yogaolic : RT @ilCoperchio: Decessi Covid, raffronto 2022 vs 2021 (primi 11 gg di febbraio): Lombardia 743 vs 554 + 189 Campania 356 vs 209 + 147 S… - ilCoperchio : Decessi Covid, raffronto 2022 vs 2021 (primi 11 gg di febbraio): Lombardia 743 vs 554 + 189 Campania 356 vs 209… - greenMe_it : In Campania resta ancora attivo l’obbligo di mascherina all’aperto (fino al 28 febbraio) - biancacle : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (11 febbraio 2022) Ecco l’aggiornamento??… -