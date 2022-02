Concorso VFP1 Esercito 2021, 4000 posti: in Gazzetta la modifica del bando (Di venerdì 11 febbraio 2022) **aggiornamento dell’11/02/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 12 dell’11 febbraio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla rettifica del bando di reclutamento di quattromila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito, per il 2021, precedentemente revocato. Leggi l’avviso *aggiornamento dell’8/06/2021: revocato il bando del Concorso VFP1 Esercito 2021, con avviso nella Gazzetta Ufficiale n.45 dell’8 giugno. Leggi l’avviso Nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 06 aprile è stato pubblicato il bando del Concorso VFP1 Esercito 2021 con un totale di 4.000 posti. Sono ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 11 febbraio 2022) **aggiornamento dell’11/02/2022: nellaUfficiale n. 12 dell’11 febbraio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla rettifica deldi reclutamento di quattromila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’, per il, precedentemente revocato. Leggi l’avviso *aggiornamento dell’8/06/: revocato ildel, con avviso nellaUfficiale n.45 dell’8 giugno. Leggi l’avviso NellaUfficiale n.27 del 06 aprile è stato pubblicato ildelcon un totale di 4.000. Sono ...

