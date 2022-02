Calciomercato Juventus, Dde Ligt “tradisce” i bianconeri? La rabbia dei tifosi (Di venerdì 11 febbraio 2022) de Ligt, contro il Sassuolo in coppa Italia, ha festeggiato le cento presenze in bianconero; traguardo con un futuro ancora in bilico. Una partita vinta e il traguardo delle cento presenze raggiunto; serata praticamente perfetta per de Ligt. Il difensore olandese, però, non ha ancora definito il proprio futuro con i tifosi decisamente preoccupati. LaPresseNel secondo tempo della sfida di coppa Italia, contro il Sassuolo, de Ligt è andato vicinissimo al gol del due a uno. Dopo l’intervento del portiere emiliano sul colpo di testa di McKennie, il difensore olandese ha preso il palo non riuscendo a sfruttare l’occasione. Camila Giorgi, lo specchio malandrino mostra tutto: tennista da infarto Errore che, per fortuna della Juventus, non è costato caro grazie al gol di Vlahovic nel finale di partita. La ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 febbraio 2022) de, contro il Sassuolo in coppa Italia, ha festeggiato le cento presenze in bianconero; traguardo con un futuro ancora in bilico. Una partita vinta e il traguardo delle cento presenze raggiunto; serata praticamente perfetta per de. Il difensore olandese, però, non ha ancora definito il proprio futuro con idecisamente preoccupati. LaPresseNel secondo tempo della sfida di coppa Italia, contro il Sassuolo, deè andato vicinissimo al gol del due a uno. Dopo l’intervento del portiere emiliano sul colpo di testa di McKennie, il difensore olandese ha preso il palo non riuscendo a sfruttare l’occasione. Camila Giorgi, lo specchio malandrino mostra tutto: tennista da infarto Errore che, per fortuna della, non è costato caro grazie al gol di Vlahovic nel finale di partita. La ...

