Buon compleanno Matteo Filipponi, Jennifer Aniston… (Di venerdì 11 febbraio 2022) …Ciro Ferrara, Christian Maggio, Luca Antonelli, Callejon, Tina Louise, Mary Quant, Jeb Bush, Massimo Donadi, Sarah Palin, Giorgio Calcaterra, Tatiana Basilio, Matteo Sereni, Mark Bresciano, Federico Agliardi, Ettore Mendicino… Oggi 11 febbraio compiono gli anni: Matteo Filipponi, ludotecnico, youtuber; Alex Mantiero, batterista; Francesco Alberti, ex calciatore; Ludovico Boetti Villanis Audifredi, avvocato; Ludovica Ripa di Meana, scrittrice, giornalista, poeta; Gioacchino Lanza Tomasi, musicologo; Tina Louise, attrice, cantante; Mary Quant, stilista. Inoltre, festeggiano il compleanno: Giuseppe Lamonica, scacchista; Alessandro Argenton, cavaliere; Renato Bosatta, ex canottiere; Manlio Santanelli, drammaturgo; Cosimo Ventucci, politico; Alcide Cerato, ex ciclista; Antonio Mancini, pittore, scultore; Giancarlo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 febbraio 2022) …Ciro Ferrara, Christian Maggio, Luca Antonelli, Callejon, Tina Louise, Mary Quant, Jeb Bush, Massimo Donadi, Sarah Palin, Giorgio Calcaterra, Tatiana Basilio,Sereni, Mark Bresciano, Federico Agliardi, Ettore Mendicino… Oggi 11 febbraio compiono gli anni:, ludotecnico, youtuber; Alex Mantiero, batterista; Francesco Alberti, ex calciatore; Ludovico Boetti Villanis Audifredi, avvocato; Ludovica Ripa di Meana, scrittrice, giornalista, poeta; Gioacchino Lanza Tomasi, musicologo; Tina Louise, attrice, cantante; Mary Quant, stilista. Inoltre, festeggiano il: Giuseppe Lamonica, scacchista; Alessandro Argenton, cavaliere; Renato Bosatta, ex canottiere; Manlio Santanelli, drammaturgo; Cosimo Ventucci, politico; Alcide Cerato, ex ciclista; Antonio Mancini, pittore, scultore; Giancarlo ...

Advertising

juventusfc : Buon compleanno a Enzo #Maresca! - MetaErmal : @famedalupi buon compleanno miei adorati. ?? - FBiasin : - Ha fatto di tutto per vestire la maglia dell’#Inter. - Ha rinnovato il suo contratto senza fare un capriccio. - Q… - InterMilanfan2 : RT @SoloEsclusivInt: Buon compleanno THE WALL. TI AMO ???? #Skriniar #Inter - JoBolan0 : RT @SoloEsclusivInt: Buon compleanno THE WALL. TI AMO ???? #Skriniar #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno √ Sheryl Crow planò nel rock dopo aver cantato per Michael Jackson Questa ristampa, peraltro, è fatta molto bene: note di copertina esaurienti, un secondo cd di rarità, inediti e cover: materiale non all'altezza del disco, ma comunque di buon livello. E un DVD con ...

Piero Pelù compie 60 anni: tanti auguri al cantante dei Litfiba Il 'socio' di Pelù, cioè il chitarrista Ghigo Renzulli, lo festeggia così: 'Buon compleanno Piero! Benvenuto nel club del 6!'. La pagina Facebook ufficiale dei Litfiba scrive: 'E sono 60 anni di rock!...

Lazio, buon compleanno Acerbi: gli auguri della società Corriere dello Sport Melissa Satta compleanno da sogno: le foto pazzesche insieme a tutte le amiche (famose) Tanti auguri di buon compleanno, che sia un nuovo anno pieno di realizzazioni e felicità, perché lo meriti!”. Melissa Satta compleanno da sogno: le foto pazzesche insieme a tutte le amiche (famose) 10 ...

“Buon compleanno” a Caterina Buffa Anche oggi la nostra redazione fa gli auguri di buon compleanno ad un nostro lettore. Oggi gli auguri vanno a Caterina Buffa. Per lei in regalo una poesia dell'autrice Vita Alba Tumbarello.

Questa ristampa, peraltro, è fatta molto bene: note di copertina esaurienti, un secondo cd di rarità, inediti e cover: materiale non all'altezza del disco, ma comunque dilivello. E un DVD con ...Il 'socio' di Pelù, cioè il chitarrista Ghigo Renzulli, lo festeggia così: 'Piero! Benvenuto nel club del 6!'. La pagina Facebook ufficiale dei Litfiba scrive: 'E sono 60 anni di rock!...Tanti auguri di buon compleanno, che sia un nuovo anno pieno di realizzazioni e felicità, perché lo meriti!”. Melissa Satta compleanno da sogno: le foto pazzesche insieme a tutte le amiche (famose) 10 ...Anche oggi la nostra redazione fa gli auguri di buon compleanno ad un nostro lettore. Oggi gli auguri vanno a Caterina Buffa. Per lei in regalo una poesia dell'autrice Vita Alba Tumbarello.