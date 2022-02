Bundesliga 2021 2022 | tris Lipsia | Colonia battuta e sorpasso ok

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilvince 3-0 e si lascia alle spalle la sconfitta col Bayern Monaco. La squadra di Tedesco si è sbarazzata senza troppi problemi dele ha agguantato al quarto posto l’Union Berlin (che ha una partita in meno). Al 25? è Nkunku a sbloccare il risultato e a mettere in discesa la strada dei padroni di casa. Al 54? è Olmo a salire in cattedra con la rete del 2-0, seguita al 57? dall’assist per la rete di Angelino che vale il definitivo 3-0. Tedesco aspetta ilper i cambi: fuori Poulsen, Forsberg, Szoboszlai, Simakan, Mukiele, risparmiati in vista del match di Europa League contro la Real Sociedad. Si ferma ilche resta a quota 32 punti in classifica. SportFace.

In Premier League il Manchester United riceve il Southampton; in Bundesliga il Bayern Monaco fa visita al Bochum. Calcio in tv oggi 12 febbraio: dove vedere le partite in diretta tv e streaming