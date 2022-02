Atalanta fuori dalla Coppa | serve una vera punta

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Una beffa di quelle che non si dimenticano facilmente. Viene da rispolre la legge di Murphy: “Quando qualcosa può andare storto, lo farà”. L’non è certo nel picco di forma, ma tutto pare aver preso una sfortunata piega dall’inizio del nuovo anno con infortuni pesanti in ruoli cruciali, ondata di Covid massiccia e risultati poco sfavillanti. Se si guarda in casa propria e si analizza la prestazione dei nerazzurri, si può notare come qualche netto miglioramento rispetto alla prova irriconoscibile contro il Cagliari ci siano stati. Sarebbe stato molto preoccupante il contrario. Se si guarda invece agli episodi in fin dei conti la Dea regala due rigori alla Fiorentina (su uno dei quali Musso addirittura ci arriva), prende due legni che gridano vendetta al cospetto di Dio, al 92? va vicina alla rete della vittoria con Djimsiti e invece in ...

vicina al gol al 47' quando un colpo di testa di Djimsiti ,su cross di Hateboer, vadi poco. E' l'ultimo minuto del recupero e ci si prepara ai supplementari, quando arriva il colpo di ... Al 43' Ikoné si invola verso l'area avversaria, ma al momento del tiro scivola. Al 47' occasionissima per l'Atalanta: il colpo di testa di Djimsiti è fuori. Poi al 48' Milenkovic trova un gran gol all ...