Antonella Clerici | la replica che non ti aspetti | gelo in diretta

Leggi su chenews

(Di venerdì 11 febbraio 2022)non le manda a dire e interviene sulla questione del momento. Le parole della conduttrice sono pungenti. Ecco cosa è successo. La popolare conduttrice italiana ha sempre scelto le parole da usare con cura. Anche questa volta lanon ha parlato a caso ed ha raccontato una sua vicenda personale per entrare in una delle questioni più calde del momento. Getty Imagesè uno dei personaggi televisivi più seguiti ed amati dal pubblico. Un volto con una personalità dirompente che mette in evidenza ogni giorno durante la trasmissione È sempre mezzogiorno. È già la seconda stagione che la conduttrice si è ripresa il suo posto nella fascia oraria che l’ha vista protagonista per oltre vent’anni. Proprio durante l’ultima puntata del cooking show di Rai ...